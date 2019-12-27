РИАМО - 27 дек. Пиротехнику покупать нужно только в специализированных магазинах или отделах, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Пиротехника продается в специализированных магазинах, на новогодних ярмарках в Подмосковье такая продукция будет представлена штучно. Перед Новым годом еще раз напомним, до муниципалитетов доведем: аккуратно надо относиться к пиротехнике, чтобы никто не пострадал во время праздничных гуляний», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

При запуске петард и салютов гражданам необходимо быть крайне внимательными, так как любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания и получения травмы.

Запрещено взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электропровода.

Для запуска петард и салютов в этом году в Подмосковье оборудовано 282 специальные площадки.

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