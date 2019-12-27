РИАМО - 27 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что 2019 год был самым успешным за последние пять лет, а может и за десятилетие.

«Уходящий год для Москвы очень удачный, я бы сказал, что он самый удачный за последние пять, а то и 10 лет. Много говорим о кризисе, о проблемах, но, тем не менее, большинство показателей экономики Москвы - позитивные», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что серьезно растут инвестиции в город. За этот год они подросли на 11% и составили почти 3 триллиона рублей.

«Это инвестиции и в недвижимость, оборудование, технику, программное обеспечение. Это не какие-то мифические вложения в какие-то акции, а вложения в реальную жизнь», - подчеркнул Собянин.