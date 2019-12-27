РИАМО - 27 дек. Следователи начали проверку по факту гибели 17-летней девочки при сдаче нормативов ГТО по плаванью в воскресенском Дворце спорта, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Предварительно, школьнице стало плохо, когда она совершала заплыв на дистанцию в 50 метров. Она начала терять сознание, после чего из воды ее достали спасатели. На место незамедлительно вызвали скорую помощь.

«Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным эксперта, смерть девочки наступила от острой сердечной недостаточности. В настоящее время следователем и криминалистами опрашиваются очевидцы произошедшего и организаторы спортивного мероприятия», - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.