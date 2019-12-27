Для тех, кто так и не определился с местом празднования Нового 2020 года, не успел купить билет на вечеринку в клуб и устал от домашних застолий, остается самый очевидный выбор –присоединиться к праздничным гуляниям, которые пройдут на площадках «Путешествия в Рождество» в центре Москвы, в парках и на катках. Правда, выпить шампанского лучше дома, так как через КПП в новогоднюю ночь не пропустят с алкоголем, напитками и пиротехникой.

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Как попасть на Красную площадь

Встретить Новый год на главной площади страны смогут лишь те, кто получил приглашение, а также счастливчики, успевшие обзавестись билетами на новогодний сеанс ГУМ-катка. В программе – поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, концерт, трансляция речи президента, фейерверк и бой курантов Спасской башни вживую.

Когда: 31 декабря 22:00 – 1 января 02:00

Вход: по приглашениям и билетам на каток

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Парк «Зарядье»

В «Зарядье» праздник начнется в 22:00 и продлится до 3 часов ночи. В программе – аниматоры, театральное шествие Дедов Морозов, барабанное шоу, выступление уличного театра «Фьёки». Кроме того, посетители услышат известные хиты из мюзиклов в исполнении оперных певцов и участников вокальных шоу. Под конец праздника заготовлено выступление группы Brilliant Band с репертуаром из самых популярных новогодних песен. Как и на других городских площадках, не обойдется без трансляции поздравления президента, а также традиционного новогоднего фейерверка.

Когда: 31 декабря 22:00 – 1 января 03:00

Стоимость: бесплатно

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Новый год на катке ВДНХ

Одной из самых популярных площадок для встречи Нового 2020 года станет ВДНХ и «Главный каток страны». В программе праздника – ледовое шоу, которое начнется в 20 часов и продолжится концертом звезд эстрады напротив арки Главного входа, праздничной программой с карнавальными шествиями и выступлениями музыкальных и хореографических коллективов. Не обойдется и без дискотеки на льду и, конечно же, фейерверка у фонтана «Дружба народов».

Когда: 31 декабря 20:00 – 1 января 03:00

Стоимость: вход на территорию ВДНХ – бесплатно; билеты на каток для взрослых – от 1600 рублей, детский – от 800 рублей

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Фейерверк над Москвой-рекой в Парке Горького

Еще одна возможность встретить Новый год на коньках – в парке Горького на катке «Восход». Праздник начнется в 23:00 и продолжится до 3 часов ночи. Как и в других столичных парках, посетители смогут наблюдать праздничный фейерверк, который начнется в 01:00 в акватории Москвы-реки между Пушкинской и Фрунзенской набережными.

Когда: 31 декабря 22:00 – 1 января 03:00

Стоимость: вход в парк – бесплатно; билеты на каток: взрослый – 1200 рублей, детский – 800 рублей

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Четыре сцены на Тверской

Сайт мэра Москвы

Прогулка по центру в новогоднюю ночь – отличный вариант для бюджетного и веселого праздника. Главная улица Москвы с 31 декабря по 6 января превратится в пешеходную, как и Моховая, Охотный Ряд, Театральный проезд и ряд других центральных улиц. В новогоднюю ночь на Тверской будет идти развлекательная программа на четырех сценах (возле дома 15, в районе Брюсова и Георгиевского переулков и на Охотном ряду). Здесь прозвучат популярные современные композиции, ретро-хиты в необычной обработке и любимые новогодние песни. Для москвичей выступят кавер-группа Red Rocks, группы «Мистер Твистер», «Мамина пластинка», «Билет в ностальгию», команды Easy M и Replay.

Тех, кто не поленился и выбрался из-за стола, также ждут перформансы от артистов уличных театров. На Тверской можно будет поиграть в «Что? Где? Когда?» (по регистрации) или загадь желание под бой курантов на катке у памятника Юрию Долгорукому.

Когда: с 23:00 31 декабря до 03:00 1 января

Стоимость: бесплатно

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Манежная и площадь Революции

сайт мэра Москвы

На Манежной площади встречать Новый год будут коллективно под европейские хиты, мелодии из детства, народные песни и ритмы «битлов». Композиция «А ну-ка все вместе: а у нас Новый год, к нам стучится Новый год!» поможет подготовиться к встрече праздника, а после полуночи начнется программа «Новый год на семи континентах» с лучшими рождественскими и новогодними хитами разных стран.

Рядом, на площади Революции интерактивную программу встречи Нового года будут вести Юлия Барановская и Андрей Яндиев. Атмосферы волшебства добавят европейские ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество», украшенные световыми инсталляциями, елками и арт-объектами.

Когда: с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января

Стоимость: бесплатно

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Хиты ABBA на Новом Арбате

На Новом Арбате за час до наступления Нового 2020 года выступит бит-квартет «Стиляги из Москвы», которые споют любимые хиты советской эпохи, а сразу после боя курантов зазвучит «Нappy New Year» и другие каверы бессмертных шведов в исполнении группы ABBAnd.

Когда: с 23:00 31 декабря до 03:00 1 января

Стоимость: бесплатно

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Домашний Новый год в Саду «Эрмитаж»

Празднование Нового года в саду «Эрмитаж» пройдет по традиционной программе – выступления артистов, исполнение старых любимых песен и новых хитов, конкурсы и мастер-классы, трансляция поздравления президента и праздничный фейерверк. Главное отличие этой площадки – камерность и уютность. Здесь понравится тем, кто не любит толпы и шум, а хочет почувствовать семейный дух самого любимого праздника россиян.

Когда: 31 декабря 22:00 – 1 января 03:00

Стоимость: бесплатно

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Концерты в музее-заповеднике «Царицыно»

В новогоднюю ночь на сцене у Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» состоится целая серия концертов – от театрализованного представления до выступлений диджеев и эстрадных исполнителей. Среди них – Александр Киреев, группа MBAND, 5sta Family и Виктория Дайнеко. Также в парке «Царицыно» посетителям обеспечены красивые «инстаграмные» фото, ведь к Новому году здесь установили световые инсталляции, в том числе световой тоннель на Липовой аллее, шестиметровый логотип музея-заповедника, сказочную карету, коней и другие объекты.

Когда: 31 декабря 17:00 – 1 января 03:00

Стоимость: бесплатно

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Новогодняя дискотека в Парке Победы

В парке Победы на Поклонной горе в преддверии праздников уже в пятый раз пройдет фестиваль «Ледовая Москва». Главным объектом притяжение зрителей станет 50-метровый ледяной Московский Кремль. Вокруг ледяного Кремля расположатся ледяные горки, а также скульптуры и композиции на тему главных российских достижений в сфере науки, культуры, спорта и космоса. В программе фестиваля – уличный театр, шоу-программа с акробатическими номерами, а также новогодняя дискотека с 23:00 до 03:00.

Когда: 31 декабря 11:30 – 1 января 03:00

Стоимость: взрослые – 350 рублей, дети и льготники – 250 рублей, дети до

5 лет – бесплатно

Таганский парк

Сайт мэра Москвы

Посетителей Таганского парка ждет конкурсная программа с розыгрышем призов, танцевальный мастер класс и выступления шоу-балета. До полуночи вечеринку проведут Дед Мороз и Снегурочка, а после боя курантов зрители насладятся световым шоу и концертом новогодних хитов. В 01:00 небо над парком озарит фейерверк. Также в программе – крио-шоу, выступление фокусников и диджей-сет.

Когда: 31 декабря 22:00 – 1 января 03:00

Стоимость: бесплатно

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Площадки в округах

сайт цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Новогодние гуляния будут организованы не только в центре города – так, на Сиреневом бульваре в Троицке в 19:00 выступит кавер-группа Cosmopolitan, в это же время на Тимирязевской улице начнется концерт Дианы Гурцкой. В Зеленограде на бульваре микрорайона 16 уже после полуночи выступит кавер-группа Voice Play, а рок-группа Marbless будет развлекать поклонников музыки потяжелее на площади Юности.

Гид по фестивалю «Путешествие в Рождество» 2020: европейская ярмарка, катки и Щелкунчик>>