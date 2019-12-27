РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) − 27 дек. Завершился капитальный ремонт поликлиники в поселке Октябрьский подмосковных Люберец, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Проведение капитального ремонта поликлинического отделения в Октябрьском было запланировано на 2019 год. Работы уже завершены, строители выполнили облицовку фасада, устройство отмостки, входной группы, перегородок 2-го этажа, а также утеплили 2-й этаж, провели общестроительные работы», − сказал Ружицкий. ⠀

Он пояснил, что ремонтные работы в поликлиническом отделении №8 Люберецкой областной больницы провели в рамках программы губернатора региона «Здравоохранение Подмосковья».