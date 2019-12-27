РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) − 27 дек. Бесплатный мастер-класс по кроссфиту пройдет для всех желающих в парке Люберец 5 января, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«РосМолСпорт МО» и спорткомитет городского округа Люберцы приглашают жителей и гостей муниципалитета посетить парк «Наташинские пруды». Там 5 января с 13:00 до 14:00 пройдет мастер-класс по кроссфиту», − сказал Агаджанян.

Он добавил, что мастер-класс проведет член правления «РосМолСпорт Московской области», спортсмен, актер театра и кино Андрей Сухин. Откроет мероприятие люберецкий певец Олег Яковлев.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» и спорткомитетом администрации Люберец при поддержке «Молодой Гвардии», молодежного парламента при совете депутатов округа, МУ «Парк культуры и отдыха», комитета по культуре и общественной палаты муниципалитета.