РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) − 27 дек. В подмосковных Люберцах организовали 8 площадок для запуска новогодних фейерверков, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Люберчане смогут запускать салюты в период новогодних праздников на специализированных площадках. Всего в городском округе их организовано 8», − говорится в сообщении.

В Люберцах можно запускать салюты в парке «Наташинские пруды» между прудами, а также на запасном поле стадиона «Торпедо».

В поселке Красково запуск разрешен на берегах Большого и Малого Красковского объединенных карьеров и на берегу Большого Кореневского обводного карьера. В Октябрьском жители могут запускать салюты по следующим адресам: на улице Текстильщиков, у дома №2 и на площадке у дома №1 корпус 2 по улице Школьная. В Малаховке площадкой для запуска стали овраг за школой №48 по адресу: улица 1-я Комсомольская, дом №4 и стадион «Труд» по адресу: Быковское шоссе, дом №31.

«Напоминаем вам, что необходимо соблюдать осторожность при обращении с пиротехникой», − заключается в материале.

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