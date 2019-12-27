РИАМО (БАЛАШИХА) − 27 дек. Новогодний концерт с участием творческих коллективов ДК «Кучино» пройдет в подмосковном Балашихе 11 января, сообщается на сайте управления культуры администрации муниципалитета.
«Одиннадцатого января состоится отчетный концерт «Новогодний экспресс» с участием творческих коллективов ДК «Кучино». Начало мероприятия в 13:30», − говорится в сообщении.
Концерт пройдет в ДКиТ «Родник» по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Новая, дом №55. Цена входного билета − 100 рублей.
Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону: 8(495)698-20-28.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии