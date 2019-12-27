Считаные дни остаются до встречи Нового 2020 года, и подготовка к празднику достигает апогея – нужно успеть купить подарки, нарядить елку, закупиться продуктами и составить меню праздничного стола, придумать наряд, а главное – создать себе новогоднее настроение, несмотря на то, что в Москве все еще нет снега. Редакция РИАМО собрала актуальные материалы, которые помогут подготовиться к празднованию Нового года.

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Чем угощать

Главным блюдом на новогоднем столе будет, конечно, сыр – любимое лакомство Крысы, поэтому им стоит закупиться в первую очередь, а также необычными крупами для гарниров и зерновым хлебом. А вот салаты в виде крысы готовить не стоит – символ года обидится, советуют астрологи, лучше приготовьте плов. Гораздо важнее купить качественные продукты и напитки. О том, как выбрать шампанское и икру, как правильно сочетать алкоголь и что делать с остатками еды после праздника, читайте в нашей подборке. Заодно пройдите шуточный тест и узнайте, на какой салат ты похож!

Что подарить

Новый год на носу, а вы еще не успели купить подарки всем родным и друзьям и планируете сделать это в последний момент? Тогда наш гид по подаркам – специально для вас. Стоит ли дарить крысу и поздравлять бывших с Новым годом, вы также узнаете из нашего текста.

Что успеть до Нового года

В предновогодней суете можно забыть о важном – например, заплатить налоги и написать пост об итогах года. Кроме того, нужно нарядить елку в конце концов и успеть купить себе наряд к празднику на новогодних распродажах. О том, на что обратить внимание, узнала наш обозреватель.

Где встречать Новый 2020 год

Не расстраивайтесь, если вы так и не решили, где встречать Новый год. Новогодняя ночь – самое время окунуться в праздничное волшебство на улицах Москвы. На площадках «Путешествия в Рождество», в парках и на катках парка Горького и ВДНХ гостей встретят артисты и известные музыканты. Правда, шампанское лучше выпить за праздничным столом – пройти в центр со своим алкоголем не получится, как и запускать пиротехнику. Зато всех ждут новогодние фейерверки в разных точках города.

Чем заняться в новогодние каникулы

В новогодние праздники, которые продлятся до 8 января, наконец-то можно посмотреть новые фильмы 2019 года, на которые не успели сходить в кино, или съездить в один из туристических городов Подмосковья, куда давно собирались, но пока не доехали. А на досуге можно пройти гадание РИАМО или почитать прогнозы астрологов на Новый год, хотя бы забавы ради.