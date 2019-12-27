РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 дек. Многолетнее строительство жилого комплекса «Академик-2» завершили в городском округе Мытищи, объект ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В городском округе Мытищи состоялся праздничный ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Академик-2». Это самый сложный долгострой в муниципальном образовании. ЖК «Академик-2» – долгострой с 16-летней историей, признан проблемным 6 августа 2018 года постановлением администрации городского округа Мытищи на основании закона», – говорится в сообщении.

Строительство дома началось в 2003 году, затем обязательства по завершению строительства были переданы другому застройщику. С начала 2019 года в связи с отсутствием финансирования застройщика работы на объекте были полностью остановлены.

В 2019 году к завершению строительству был привлечен инвестор ГК «Осенний квартал» (ГК «Инград»). На данный момент министерством жилищной политики Подмосковья выдано разрешение на ввод ЖК в эксплуатацию, обеспечены права 360 граждан.

«Я знаю, какое непростое положение у нас в Московской области у некоторых дольщиков, которые очень давно ждут свои квартиры. Сейчас на федеральном уровне ситуация изменилась, потому что мы приняли ряд законов, которые в будущем исключат подобные ситуации. Правительство Подмосковья и лично губернатор занимаются этой проблемой, и мы ее искореним!» − сказал депутат Государственной думы РФ Максим Сураев.

Первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова отметила, что на жилой комплекс заходили разные инвесторы, давали обещания, не выполняли их и уходили. В июне 2019 года был подобран инвестор ГК «Инград», который в короткие сроки завершил стройку.

«По соглашению с Правительством Московской области ГК «Инград» осуществила финансирование завершения строительства. В частности, завершен монтаж инженерных систем и лифтов, строительство тепловых объектов и водоснабжения, комплексные испытания инженерного оборудования и отделка мест общего пользования», − отметила вице-президент ГК «Инград» Юлия Вавилина.

В Подмосковье ведется интенсивная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. На 2019 год был план восстановить права 19 тысяч граждан, его перевыполнили: восстановлены права 19404 человека, это 129 домов.