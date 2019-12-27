РИАМО - 27 дек. Волна ложных «минирований» продолжалась в Москве в течение месяца, за это время поступили сообщения о минировании более 10 тысяч объектов, было эвакуировано более 1 миллиона человек, сообщает «Интерфакс».

«Многие объекты получали угрозы многократно - от пяти до десяти раз. Для проверки сигналов, поступавших с 28 ноября, пришлось эвакуировать чуть более 1 миллиона человек», - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Только 26 декабря поступили сообщения о «минировании» более 100 объектов образования, порядка 20 судов, свыше 50 торговых центров, нескольких медучреждений и других объектов. Также сообщалось о заложенных взрывчатках на всех станциях столичной подземке и инженерных сооружениях города.

«Для проверки сообщений в общей сложности вчера было эвакуировано свыше 75 тысяч человек», - подчеркнул собеседник.

Пик «минирований» в Москве пришелся на 19 декабря. В этот день полиция и спасатели проверили не менее 1 тысячи городских объектов, было эвакуировано 170 тысяч человек.