РИАМО - 27 дек. В ходе конфликта мужчина, пришедший в столичный храм с ножом, ранил себя при попытке отобрать оружие, он вел себя неадекватно, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВДЛ России по Москве.

«Около 14:40 поступило сообщение о том, что в одном из московских храмов произошел конфликт между охранником и мужчиной, который вел себя неадекватно и пытался пройти на территорию объекта с предметом похожим на нож. При попытке охранника отобрать нож у мужчины, последний причинил себе ранение», - говорится в сообщении.

Раненого передали медикам. Сейчас специалисты устанавливают мотивы его действий.

По данному факту начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.