РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 дек. В Московской епархии в текущем году образовано 13 новых приходов, сообщил епископ Русской православной церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

В пятницу в Ледовом дворце «Арена Мытищи» состоялось собрание духовенства и мирян Московской епархии, на котором подвели итоги жизни Московской епархии в уходящем году. В начале собрания представители Московской епархии вознесли молитвы о почивших клириках.

«На сегодняшний день в Московской епархии 51 благочиние, на 1211 приходах и 25 монастырях совершают служение 1612 клириков, из которых 1491 священник и 121 дьякон. Образовано 13 новых приходов. Всего на сегодняшний день в Московской епархии 1635 храмов и 329 часовен. Сегодня в Московской епархии 13 отделов и 8 комиссий, которые занимаются деятельностью в различных областях церковного служения», – сказал Ювеналий.

Он добавил, что в составе Московской епархии имеется 1,1 тысячи штатных миссионеров-катехизаторов из числа духовенства и мирян. С октября 2018 года огласительные беседы были проведены с 3,5 тысячами человек, готовящимся к крещению, более чем со 137 тысячами преемников и родителей, более чем с 7 тысячами человек, готовящимся к таинству венчания.

«Годовое собрание, на котором подводятся итоги уходящего года и намечается план действий на будущий год, является значительным событием не только для жителей и представителей духовенства Подмосковья, но и всего Московского региона. Московская областная дума сотрудничает с духовенством Московской епархии в особо важных для жителей направлении: сфере культуры, социальной жизни, образования, сохранения традиционных нравственных ценностей Московской области», – отметил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

За большой вклад в развитие духовной жизни Подмосковья и активную просветительскую деятельность на территории Московской области представителям духовенства Московской епархии на мероприятии вручили медали «90 лет Московской области».