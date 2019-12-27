РИАМО - 27 дек. В Москве пассажиры стали чаще заказывать такси для коротких деловых поездок, поездок в центр города или для поездок «последней мили», на сегодняшний день среднее время в пути составляет 20,1 минуты, а средняя дистанция — 10,8 километра, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Недавно прошло совещание, в ходе которого представители профильного департамента, представители таксомоторных компаний, предпринимателей и служб заказа подвели итоги 2019 года и обсудили планы на будущий год.

«Сегодня в Москве и области работают более 137,5 тысяч такси, ежедневно автомобили перевозят около 900 тысяч пассажиров. Ожидается, что к 2021 году такси будут пользоваться на 200 тысяч пассажиров в день больше», - сказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

При этом московское такси является одним из самых доступных в мире. Так, средний чек поездки составляет 457 рубля, а время подачи машины — около 5 минут.

Также в ходе мероприятия обсудили вопросы безопасности. Согласно статистическим данным, более 65% водителей работают более 12 часов в день, 35% работают без выходных. Более того, около 11% водителей-участников ДТП не имели права управлять такси.

«Для борьбы с такими нарушениями предлагается создать систему цифровых профилей водителей такси. Это значит, что водитель должен зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и внести свои персональные данные, стаж, водительское удостоверение. Диспетчерские службы (агрегаторы) будут подключать и передавать заказы только тем водителям, которые имеют цифровой профиль – это позволит избежать переработок и не пускать за руль тех, кто не имеет права работать в такси», - отмечается в материале.