РИАМО - 27 дек. Во Дворце культуры «Химик» состоялись праздничные торжества, приуроченные к вековому юбилею легендарного советского спортсмена, мастера спорта СССР по хоккею с шайбой, заслуженного тренера Советского Союза Николая Эпштейна, организованные при поддержке АО «Воскресенские минеральные удобрения», говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

Эпштейн дважды приводил воскресенский «Химик» к бронзовым медалям чемпионата страны и трижды побеждал на первенствах Европы с юношеской сборной СССР, его прославленными учениками являются олимпийские чемпионы Александр Рагулин, Эдуард Иванов, Юрий Ляпкин, Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Валерий Васильев, Валерий Никитин и многие другие.

«Отдать дань уважения выдающемуся тренеру приехали знаменитые ветераны хоккея: Ю. Морозов, В. Козин, Б. Веригин, Г. Сырцов, А. Черных и Е. Ларионов. Для почетных гостей был организован показ документального фильма «Эпштейн. Отец воскресенского хоккея», созданного по инициативе химкомбината в рамках проекта «Воскресенск – город химиков», который реализуется на предприятии уже много лет», — говорится в сообщении.

Участники юбилейной встречи приняли участие в увлекательной викторине на знание славных страниц истории воскресенского хоккея. Вместе с ветеранами на вопросы отвечали участники городского турнира по хоккею среди дворовых команд «Тигры на льду». В честь юбилея победители первенства получили от химкомбината замечательный подарок – набор хоккейных клюшек на всю команду.

Памятные сувениры были вручены и другим участникам встречи, а затем все желающие смогли получить автографы легендарных игроков воскресенского «Химика» и сделать с ними селфи.