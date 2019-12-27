РИАМО - 27 дек. Столичный театр «Современник» отменил показ спектакля «С наступающим» 30 декабря из-за смерти худрука театра Галины Волчек, билеты на постановку можно сдать до 8 января включительно, сообщается на сайте «Современника».

Волчек попала в больницу с воспалением легких 23 декабря. 26 декабря она скончалась.

«Сегодня, 27 декабря, завтра и даже послезавтра, в день прощания, состоятся все ранее заявленные спектакли. Это «Три товарища», «Пигмалион» и «Три сестры». Их в разные годы поставила Галина Волчек. Во всем, что происходит на сцене, огромная часть ее души, ее невероятного таланта. <…> И в эти дни мы будем играть спектакли в честь Галины Волчек», — говорится в сообщении.

Однако 30 декабря комедийный спектакль «С наступающим» отменен.

«Считаем, что играть веселую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно», — добавляется в сообщении.

Зрители могут сдать купленные билеты в кассу театра до 8 января включительно.

Волчек родилась в 1933 году. Студия молодых актеров, которую артистка создала вместе с Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и Олегом Табаковым, позднее переросла в театр «Современник». Волчек возглавляла «Современник» с 1972 года.