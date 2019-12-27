РИАМО - 27 дек. Сотрудники полиции задержали в Наро-Фоминском городском округе 32-летнего гражданина Украины, подозреваемого в сбыте прекурсора психотропного вещества, сообщается на сайте МВД РФ.

«При досмотре арендованного злоумышленником автомобиля на заднем сиденье полицейские обнаружили чемодан и спортивную сумку, внутри которых находился 21 пакет с желтым кристаллическим веществом. Каждый сверток весил около килограмма», – говорится в сообщении.

Водитель пояснил, что неподалеку в лесном массиве он сделал две закладки. В ходе осмотра территории полицейские изъяли еще четыре пакета с аналогичным содержимым.

Химическое исследование подтвердило, что в двух пакетах находится прекурсор психотропного вещества амфетамин общей массой свыше 2 килограммов. Остальная часть изъятого также направлена на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.