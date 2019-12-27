РИАМО - 27 дек. Рабочие завершили основные строительно-монтажные работы на путепроводе через МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы, завершается гидроизоляция путепровода, выполняются установка дренажных систем и планировка откосов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершили основные строительно-монтажные работы на путепроводе через МЦК от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы. Все основные конструкции выполнены, ведется подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что завершается гидроизоляция путепровода, выполняются установка дренажных систем и планировка откосов. На подъездах к путепроводу уложили верхний слой асфальтобетона.

Проектом предусматривается строительство или реконструкция почти 2,2 километра дорог, включая эстакаду протяженностью 132 метра, строительство более 2 километров тротуаров.

Путепровод через железнодорожные пути МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы позволит обеспечить автотранспортные связи между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом и войдет в состав проектируемой Юго-Восточной хорды.