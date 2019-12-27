РИАМО - 27 дек. В период новогодних праздников на дорогах ГК «Автодор» в круглосуточном режиме будут дежурить более 1 тысячи единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании.

«В новогодние и праздничные дни будут круглосуточно дежурить 1054 единицы техники. Из них 561 комбинированная дорожная машина, 136 фронтальных погрузчиков и 61 автогрейдер для уборки снега, расчистки дорог и обработки дорожного полотна противогололедным материалом», - отмечается в материале.

Если неожиданно пойдет снегопад, спецтехника будет оперативно выведена на дороги.

Все дорожные машины оборудованы системой ГЛОНАСС/GPS, с помощью которой диспетчеры контролируют маршрут движения и период выполнения работ, система также осуществляет сбор и обработку навигационных данных, позволяет оперативно реагировать на любые непредвиденные погодные ситуации.