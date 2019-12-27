РИАМО - 27 дек. В новогодние праздники в Подмосковье будет дежурить свыше 1 тысячи единиц техники, несмотря на то, что по прогнозам синоптиков обильных снегопадов не ожидается, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автодор».

«В новогодние и праздничные дни будут круглосуточно дежурить более 1 тысячи единицы техники. Из них 561 комбинированная дорожная машина, 136 фронтальных погрузчиков и 61 автогрейдер для уборки снега», – говорится в сообщении.

Если неожиданно пойдет снегопад, спецтехника будет оперативно выведена на дороги.

Все дорожные машины оборудованы системой ГЛОНАСС/GPS, с помощью которой диспетчеры контролируют маршрут движения. Период выполнения работ, она осуществляет сбор и обработку навигационных данных, позволяет оперативно реагировать на любые непредвиденные погодные ситуации.