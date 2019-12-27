РИАМО - 27 дек. Порядка 50 населенных пунктов планируется газифицировать в следующем году на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

В 2019 году газопроводы построили в 12 городских округах. Общая протяженность трубопроводов составила 200 километров. В эксплуатацию до конца квартала введут 51 объект – котельные и газопроводы.

«По Московской области в 2020 году темпы газификации сохранятся. Планируется газифицировать 50 населенных пунктов в 23 городских округах. Протяженность построенных газопроводов составит 210 километров», – говорится в сообщении.

Проект по газификации региона реализуется с 2004 года. За последние 5 лет в рамках программы созданы условия для газификации в 360 населенных пунктах численностью населения порядка 148 тысяч человек. Построено более 2 тысяч километров газопроводов.