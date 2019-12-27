РИАМО - 27 дек. Выставка, посвященная 90-летию со дня основания Московского планетария, откроется 28 декабря в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров у Киевского вокзала, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В рамках экспозиции, которая будет работать с 28 декабря по 12 января, посетители смогут увидеть знаковые моменты в истории Московского планетария, запечатленные на архивных фотографиях», – говорится в сообщении.

Центром выставки в павильоне станет интерактивный калейдоскоп высотой почти 2 метра. Его изготовили мастера Московского планетария. Любой желающий сможет заглянуть в калейдоскоп и на его примере понять, как устроены оптические приборы.

В день открытия в павильоне пройдет лекция «Сокровища новогоднего звездного неба», на которой расскажут о наблюдении за звездами в новогоднюю ночь.

Для детей от 5 лет 7 января пройдет мастер-класс «Семья Солнышка» из цикла детских занятий планетария «Театр увлекательной науки». Юным астрономам расскажут о зарождении Солнца, солнечной системе и о существовании жизни на других планетах.