РИАМО - 27 дек. Более 500 лифтов заменили в 137 многоэтажках Подмосковья по программе капитального ремонта в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В 2019 году в Подмосковье провели работы по замене 506 лифтов в 137 жилых зданиях. Всего по плану года в Подмосковье заменят 1222 лифта в 426 многоквартирных домах, на эти цели выделено 3,2 миллиарда рублей. Срок окончания договоров – 28 февраля 2020 года», – сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

С 2014 по 2019 годы в рамках программы капитального ремонта в Московской области заменили порядка 10 тысяч лифтов.

Московская область – первый регион, который перешел на новый порядок приемки работ и ввода лифтового оборудования в эксплуатацию, теперь приемка осуществляется с участием представителей Ростехнадзора.

При вводе нового лифтового оборудования представители ведомства проводят проверку управляющей и эксплуатирующей компании на наличие документации по эксплуатации лифтов и наличие квалифицированного персонала. Все это непосредственно сказывается на качестве дальнейшей эксплуатации лифтов.

В программу капремонта включается лифтовое оборудование, эксплуатируемое свыше 25 лет. Особое внимание уделяется замене лифтов в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны и люди с ограниченными возможностями. По программе капитального ремонта многоквартирных домов старые лифты меняются на новые – безопасные, антивандальные и энергосберегающие.

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