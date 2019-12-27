РИАМО - 27 дек. В рамках программы реновации столицы в 2019 году в новые квартиры переехало более 12 тысяч московских семей, еще столько же планируют переселить в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Программа реновации активно набирает обороты. С момента ее старта в Москве введено в эксплуатацию 49 жилых домов, из них передано под заселение 47 домов. В этом году уже более 12 тысяч жителей получили новые квартиры по программе реновации», – сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 65 жилых домов общей площадью 703 тысячи квадратных метров, рассчитанные на более 12 тысяч квартир.

По словам Бочкарева, сейчас ведутся работы по строительству 149 зданий, общая площадь которых 2 миллиона квадратных метров, проектируются еще 64 объекта. На данный момент определили 431 стартовую площадку для строительства жилых домов, список которых регулярно пополняется.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу не просто заменить старые дома новыми, а создать новую городскую среду, новый образ жизни. Реновация подразумевает не только расселение пятиэтажек, но и преобразование окружающей территории», – уточнил Бочкарев.

Новый архитектурный облик города должна создать новая застройка районов, сделать их современными и удобными. Также улучшится транспортная доступность, благодаря реконструкции существующих улиц и строительству новых внутриквартальных проездов.

Программу реновации запустило правительство Москвы в 2017 году. 350 тысяч московских семей, а это более 1 миллиона человек, переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой. В результате голосования в программу было включено свыше 5 тысяч домов.