РИАМО - 31 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей и гостей Подмосковья с наступающим Новым годом и пожелал им ярких праздников, радостного настроения, счастья и добра, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«На пороге новый, 2020-й год и новое десятилетие. Мы мечтаем, чтобы они принесли нам все самое лучшее: добрые события, удачные решения, благополучие и здоровье, возможность быть рядом с семьей и близкими людьми», - сказал Воробьев.

Губернатор пожелал, чтобы у каждого исполнились заветные желания.

«И пусть в будущем году нам удастся развить успехи, которых уже достигло Подмосковье – в экономике, транспорте, благоустройстве, социальной сфере. Мы вместе пришли к этим результатам, и, я уверен, сможем еще больше», - заключил Воробьев.

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