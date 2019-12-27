РИАМО - 27 дек. С начала 2019 года в Подмосковье отозвали разрешение на таксомоторную деятельность более чем у 620 автомобилей премиум-класса, из-за отсутствия атрибутики оштрафовали 570 иномарок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Транспортные средства имели лицензии на осуществление деятельности такси в Московской области, но при этом не соответствовали установленным региональным стандартам.
«На автомобилях отсутствовала атрибутика такси – полосы желтого и серого цвета, шашечный пояс и фонарь оранжевого цвета на кузове. Аннулированы разрешения на автомобили таких марок, как Jaguar, Cadillac, Porsche, Land Rover, BMW, Audi, Mercedes-Benz», – говорится в сообщении.
Несоответствие необходимой атрибутике выявили в ходе анализа материалов с камер фотовидеофиксации по нарушениям ПДД, в том числе при проезде по выделенным полосам в Москве. Право на проезд по выделенке для общественного транспорта в столице имеют только те автомобили подмосковных такси, которые полностью соответствуют региональному стандарту.
«ИП и юридическим лицам, получившим разрешения на данные транспортные средства, направлены предписания об устранении нарушений за отсутствие атрибутики. Среди автомобилей такие марки, как Genesis, Hummer, Lincoln, Rolls-Royce. В случае непредставления отчета об устранении нарушений в срок до трех недель разрешения на перевозку такси будут приостановлены», – отмечается в материале.
Минтранс региона проводит системную работу по приведению областного такси в соответствие стандартам. Установленный стандарт такси распространяется на автомобили, получающие разрешение после вступления в силу закона в 2017 году о введении единой цветовой гаммы для автомобилей такси.
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Водитель будущего
Вы – фанат новых технологий и не выпускаете гаджет из рук, поэтому, когда за руль наконец-то сядут водители-роботы, как в фильме «Вспомнить все», вы первым его вызовите. Ваша мечта – летающие автомобили в городе будущего или хотя бы Корбен Даллас из «Пятого элемента», который хоть и не демонстрирует чудеса вождения, но живет в мире, где инопланетяне – обычное дело. В «Резидент Такси» таких новинок пока нет, но компания старается быть в тренде, и вполне вероятно, что именно здесь появятся первые самоуправляемые такси.
Если для вас важно, чтобы все было по правилам, никаких объездов, сомнительных дорог и пустых разговоров, то вам нужен образцовый водитель Джерри Флетчер, как фильме «Теория заговора». Наверное, он собирает всевозможные сведения, обрывки разговоров, но в итоге получается ровно таким, как мы любим – рассказывающим что-то захватывающее, хоть и путаное, что-то такое, во что не верится, но что вполне может оказаться правдой. За свою безопасность вы готовы даже переплатить, поэтому, скорее всего, имеете карточку постоянного клиента в «Резидент Такси».
Вы не любите ездить в тишине, поэтому ваш идеал – разговорчивый водитель в стиле Лелика из «Бриллиантовой руки». Он пожалуется на плохую погоду, с ним вы обсудите пробки и пенсионную реформу, а если нужно – он всегда готов дать вам бесплатный совет. Такие болтуны раздражают многих, так как начинают общение еще на этапе вызова машины, зато ему вы точно сможете выговориться о завышенных ценах в автосервисе или сварливой теще, и он обязательно вас поддержит.
Вы не любите тихо плестись по пробкам в ожидании свободной дороги, поэтому, скорее всего, оцените таксиста-экстремала, который напоминает Даниэля Моралеса из французского фильма «Такси». Для вас важно, чтобы водитель хорошо ориентировался на дороге, знал каждый двор и поворот, который поможет сократить путь. Этот водитель точно хорошо знает город, и, возможно, лихачил по Москве, когда вы еще не родились. В «Резидент Такси» вы вряд ли столкнетесь с нарушителями, а вот с теми, кто ценит ваше время и знает дорогу без навигатора – вполне вероятно. Несмотря на крутые виражи, на место вы прибудете в целости и сохранности, разве что укладку придется поправить.
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