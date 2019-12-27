РИАМО - 27 дек. С начала 2019 года в Подмосковье отозвали разрешение на таксомоторную деятельность более чем у 620 автомобилей премиум-класса, из-за отсутствия атрибутики оштрафовали 570 иномарок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Транспортные средства имели лицензии на осуществление деятельности такси в Московской области, но при этом не соответствовали установленным региональным стандартам.

«На автомобилях отсутствовала атрибутика такси – полосы желтого и серого цвета, шашечный пояс и фонарь оранжевого цвета на кузове. Аннулированы разрешения на автомобили таких марок, как Jaguar, Cadillac, Porsche, Land Rover, BMW, Audi, Mercedes-Benz», – говорится в сообщении.

Несоответствие необходимой атрибутике выявили в ходе анализа материалов с камер фотовидеофиксации по нарушениям ПДД, в том числе при проезде по выделенным полосам в Москве. Право на проезд по выделенке для общественного транспорта в столице имеют только те автомобили подмосковных такси, которые полностью соответствуют региональному стандарту.

«ИП и юридическим лицам, получившим разрешения на данные транспортные средства, направлены предписания об устранении нарушений за отсутствие атрибутики. Среди автомобилей такие марки, как Genesis, Hummer, Lincoln, Rolls-Royce. В случае непредставления отчета об устранении нарушений в срок до трех недель разрешения на перевозку такси будут приостановлены», – отмечается в материале.

Минтранс региона проводит системную работу по приведению областного такси в соответствие стандартам. Установленный стандарт такси распространяется на автомобили, получающие разрешение после вступления в силу закона в 2017 году о введении единой цветовой гаммы для автомобилей такси.

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