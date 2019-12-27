РИАМО - 27 дек. После благоустройства в столичной Капотне там появился крупный парк с променадом, в котором также оборудовали восемь новых детских площадок, зоны для воркаута, игры в настольный теннис и пляжный волейбол, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Благоустройство Капотни было самым крупным и сложным проектом уходящего года. Впервые мы привели в порядок целый московский район – улицы, дворы, скверы, берег Москвы-реки. Не заходили только в кварталы пятиэтажек, включенных в программу реновации», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что работы начали в середине весны, а закончили совсем недавно.

Мэр рассказал, что на берегу Москвы-реки создали крупный парк с променадом, где оборудовали пикниковые зоны, смотровые площадки, навесы. Заболоченные участки не осушили, а включили в экологические тропы. В парке также оборудовали восемь новых детских площадок, зоны воркаута, для игры в настольный теннис и пляжный волейбол.

Собянин добавил, что в жилых кварталах Капотни также появились новые спортивные площадки, качели и детские горки. Обустроили автобусные остановки, велодорожки, улицу Капотню расширили с двух до четырех полос.

Мэр уточнил, что в 2020 году благоустройство жилых районов продолжат.