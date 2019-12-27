РИАМО - 27 дек. В Подмосковье в новогодние праздники ограничат движение транспорта на региональных дорогах в некоторых муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ограничения введут в целях обеспечения безопасности на время проведения новогодних и рождественских в Егорьевске, Дзержинском, Дмитрове, Жуковском, Коломне, Луховицах и Озерах. На участках установят временные знаки об ограничениях и изменениях движения.

«В Егорьевске в новогоднюю ночь, 1 января, с 1:30 до 4:30 движение временно ограничат по улице Майора Удачина от детского сада №47 «Лесная сказка» до дома №16. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в период с 23:00 до 2:00 будет закрыт въезд на площадь Александра Невского», – говорится в сообщении.

Машины будут пропускать к местам проведения праздничных мероприятий по специальным пропускам. Ограничения не будут действовать на машины аварийных служб.

«В Дзержинском движение автотранспорта временно ограничат на участке улично-дорожной сети по улице Лермонтова от дома №6 до дома №8 с 23:00 31 декабря до окончания праздничных мероприятий. Также с 20:00 31 декабря до 8:00 1 января будет запрещена парковка и стоянка автомобилей в пределах зоны ограничения движения в новогоднюю ночь», – добавляется в материале.

Также ограничения введут на центральных улицах в Дмитрове с 21:00 31 декабря до 2:30 1 января. Так, в новогоднюю ночь закроют выезд со стороны улицы Школьная на перекресток улиц Московская, Советская и Кооперативного переулка. Кроме того, изменится схема проезда по улице Московская, в том числе со стороны кольца и улицы Подъячева, а также по улицам Советская и Загорская.

«Закроют выезды с улицы Почтовая на Кооперативный переулок и Западную объездную дорогу. Перекроют движение на пересечение улиц Кропоткинской и Л. Никольской, а также по улицам Семенюка и Профессиональной», - говорится в материале.

Ограничения введут в Жуковском с 21:00 31 декабря до 3:00 1 января, там перекроют площадь Ленина и Студенческий проезд, а также ограничат движение по улице Фрунзе и улице Маяковского.

Похожие ограничения введут в Коломенском городском округе. Там проезд для машин будет ограничен с 12:00 31 декабря до 04:00 1 января по улице Гражданская на участке от улицыПионерская до проспекта Кирова в обоих направлениях. Проезд по улице Октябрьской революции на участке от пересечения с улицей Пионерская до проспекта Кирова перекроют 1 января с 00:30 до 4:00 утра.

«В это же время в районе Колычево перекроют движение по улице Астахова от дома №19 до пересечения с бульваром 800-летия; в районе Щурово по улице Советская на участке от пересечения с ул. Молодёжная до пересечения с ул. Цементников. <…> Пионерская в обоих на правлениях. В рождественские праздники движение транспортных средств ограничат с 20:00 6 января до 03:00 7 января по улицам Лажечникова, Лазарева и Исаева. Также по этим улицам будут действовать ограничения с 7:00 до 19:00 7 января и с 7:00 до 14:00 8 января», – отмечается в сообщении.

В Лотошине с 1:00 до 3:00 1 января перекроют Центральную улицу от перекрестка улиц Калинина – Центральная до дома №29.

В городском округе Озеры в 1 января с 00:30 до 03:30 будет запрещено движение по улице Ленина по правой стороне от дома №35 до дома №41, а также по левой стороне от дома №18 до дома №22.

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