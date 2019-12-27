РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. Наружное освещение возле дома №19 по Красногорскому бульвару в подмосковном Красногорске восстановили по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Красногорска пожаловался на портале на неработающие фонари освещения на углу дома №19 у первого подъезда, а также с торца дома со стороны Красногорского бульвара.

«Проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», – ответил первый заместитель главы администрации округа Роман Комиссаров.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.