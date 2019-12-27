РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 дек. Все коммунальные и дорожные службы подмосковных Люберец привели в полную готовность из-за ледяного дождя, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В пятницу в Люберцах прошел ледяной дождь, образовался гололед, поэтому водителей просят быть осторожными на дорогах.

«В связи с прошедшим на территории округа ледяным дождем все коммунальные и дорожные службы округа ведут обработку дорог и тротуаров специальными реагентами. Для обработки проезжей части и тротуаров задействованы девять комбинированных дорожных машин и восемь тракторов», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что 97 единиц техники и 886 человек заняты обработкой дворов и дворовых проездов.

«Просим жителей и гостей городского округа Люберцы соблюдать особую осторожность при передвижении по улицам. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112», – заключил Ружицкий.