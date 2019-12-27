РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. Качели на детской площадке в поселке Мечниково подмосковного Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале, что на детской площадке между домами №№13 и 14 в поселке Мечниково качели-гнездо висят неровно, одна цепь короче другой.

«Двадцать седьмого декабря проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по приведению качелей в нормативное состояние проведены», – сказала директор МБУ «Красногорская городская служба» Ольга Фоломеева.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.