РИАМО - 27 дек. Транспортную доступность строящейся больницы в Коммунарке обеспечат две линии метро, а также реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Больница в Коммунарке площадью 161,5 тысяч квадратных метров станет крупнейшим медицинским центром в новой Москве, и при этом будет иметь хорошую транспортную доступность. Запущенные в этом году станции «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической ветки находятся в шаговой доступности», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что также построили пешеходный проход к метро, организовали подъезды к больнице. К ней будет удобно приезжать на машине и общественном транспорте благодаря завершению реконструкции Калужского шоссе и строительству трассы Солнцево – Бутово – Видное.

В будущем планируется, что на эти территории будет построена новая радиальная ветка метро в Троицк.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу проверил постройку первой очереди многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. Больница будет состоять из девяти корпусов. Уже построен палатный корпус на 606 коек, лечебно-диагностический, патологоанатомический и вспомогательный корпуса в рамках первой очереди больницы площадью 87,1 тысячи квадратных метров.