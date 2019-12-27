РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 дек. Более 2 тысяч детей посетят новогодние елки главы подмосковного Королева, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы городской администрации.

В пятницу в Королеве стартовали традиционные новогодние елки главы горокруга Александра Ходырева для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей, состоящих на учете в отделении участковой социальной службы Королевского социально-реабилитационного центра «Забота», детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Новогодние представления посетят более 2 тысяч детей. Новогодние елки проходят в ДиКЦ «Костино», ЦДК имени М.И. Калинина, ДК «Юбилейный», хоровой школе «Подлипки», Театре юного зрителя», – сказала представитель.

Дети встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными персонажами, поучаствуют в конкурсах и будут водить хороводы.

После спектаклей все дети получат сладкие новогодние подарки от главы муниципалитета.

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