РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 дек. В ночь на 30 декабря на 26-м километре трассы М-7 «Волга» возле Балашихи из-за работ по монтажу модульного надземного пешеходного перехода ограничат движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

«В ночь на 30 декабря с 01:00 по 04:40 будет ограничено движение транспорта. Для безопасного проведения основных работ движение на участке приостановят на 40 минут в 01:30 и в 03:00 на 26-м километре трассы М-7 «Волга» возле Балашихи», – говорится в сообщении.

Перекрытие движения связано с монтажом модульного надземного пешеходного перехода. Объехать этот участок можно по автомобильной дороге Р-109 через Обухово, Щелковское и Объездное шоссе с выездами на федеральную трассу на 19-м и 42-м километрах.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения и соблюдать скоростной режим.

О нештатной ситуации на трассе М-7 «Волга» можно сообщить по телефону: 8(800)505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород»: 8(831)282-28-11.