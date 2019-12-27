РИАМО - 27 дек. На открытии балетной школы в Красногорске гостей встретят камерный струнный оркестр колледжа, персонажи итальянской комедии масок и Дед Мороз также подготовлен праздничный концерт, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

О новой балетной школе губернатора Московской области Андрея Воробьева попросила ученица школы «Вдохновение» Аня в 2016 году.

«28 декабря открывается новое здание красногорской хореографической школы «Вдохновение» в микрорайоне Изумрудные холмы по адресу: бульвар Строителей, дом 8а. <…> В торжественной церемонии открытия и концертной программе примут участие творческие коллективы колледжа и будущие артисты балета – учащиеся хореографического училища и школы «Вдохновение», – говорится в сообщении.

Почетных гостей мероприятия будут встречать: камерный струнный оркестр колледжа и персонажи итальянской комедии масок. В канун Нового года обязательным гостем программы станет Дед Мороз с поздравлениями и подарками.

Площадь нового четырехэтажного здания составляет 3,9 тысячи квадратных метров. В балетной школе сделали девять хореографических залов со специальным напольным покрытием и потолками высотой около 4 метров, актовый зал, зону отдыха, раздевалки, административные помещения и медблок. Новое здание балетной школы в Красногорске рассчитана на 280 учеников.

«В детских школах искусств сферы культуры Московской области обучаются более 95 учащихся. Почти 7 тысяч из них – по специальности хореографическое творчество. Для этих ребят в Подмосковье с 2013 года построено пять ДШИ, отремонтировано – 22 ДШИ», – отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

По ее словам, хореографическая школа «Вдохновение» – это яркий пример государственно-частного партнерства.

«Учащиеся школы неоднократно демонстрировали успехи как на региональных, так и на всероссийских балетных смотрах. Так, 22 декабря 2019 года на региональном конкурсе детских школ искусств «Школьная пора» хореографическая школа «Вдохновение» завоевала Гран-при. Надеюсь, что в новом здании хореографической школы ребята и преподаватели достигнут еще больших результатов», – добавила министр.