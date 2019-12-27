РИАМО - 27 дек. В Московской области оплатить коммунальные услуги можно будет досрочно – до наступления новогодних праздников, говорится в сообщении пресс-службы «МособлЕИРЦ».

«В преддверии Нового года, учитывая пожелания жителей, «МособлЕИРЦ» досрочно выпустил платежные документы с начислениями за декабрь. Срок выпуска квитанций был перенесен на более ранний период для того, чтобы абоненты могли оплатить счета в текущем месяце и встретить Новый год без задолженностей за ЖКУ», – говорится в сообщении.

В большинстве муниципалитетов «предновогодние» квитанции доставили до 23 декабря. Все документы по согласованию с управляющими компаниями были оформлены еще в середине декабря.

«Таким образом, в текущем месяце многие жители Подмосковья получили две квитанции, первую – в начале декабря с начислениями за ноябрь, и вторую – за декабрь. Чтобы абоненты могли своевременно оплатить ЖКУ с учетом фактически потребленных ресурсов, были также изменены сроки приема показаний индивидуальных приборов учета», – отмечается в материале.

Об изменении сроков передачи показаний жителей Московской области распространяли в средствах массовой информации, а также на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов.

Для тех же территорий, в которых по поручению управляющих организаций применяется авансовый метод начисления платежей, сроки выпуска платежных документов не меняли. Это коснется части жителей Балашихи, Егорьевска, Ивантеевки, Шатуры, Жуковского, Мытищ и Озер, а также Коломенского, Раменского и Орехово-Зуевского округов.

«В связи с досрочным выпуском платежных документов прием показаний приборов учета воды завершился 14 декабря. В том случае, если жители не успели передать показания, плата за декабрь 2019 года была рассчитана по замещающей информации – среднемесячному потреблению либо нормативу», – говорится в сообщении.

При этом важно учесть, что абонентам, которые платят за услугу «электроснабжение» в составе Единого платежного документа «МособлЕИРЦ», плату за декабрь посчитали без учета показаний, которые рекомендуется передать в январе 2020 года.

«В следующем расчетном периоде с учетом показаний счетчиков воды и электроэнергии, переданных в январе 2020 года, будет произведен автоматический перерасчет платы за декабрь 2019 года», – отмечается в материале.