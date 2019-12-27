РИАМО - 27 дек. В Москве на улице Просторная ограничат движение с 9 января по 30 апреля в связи с проведением работ на инженерных сетях, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса города.

Ограничение введут от дома 6 до дома 4 на улице Просторная, а также на пересечении улицы Просторная и Малой Черкизовской улицы с 9 января по 30 апреля.

Движение ограничат на одной полосе, но количество полос останется прежним за счет обустройства временных уширений.