Кто украл снег в Москве?
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Пройдите тест РИАМО и узнайте, почему в Москве до сих пор нет снега.
Кто украл снег в Москве? (1/8)
Где вы в последний раз видели снег?
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
По телевизору
В «Инстаграме»
Ночью во сне
Не люблю на него смотреть
Кто украл снег в Москве? (2/8)
Кто больше всего радуется отсутствию снега?
Фото © сайт мэра Москвы
Московские коммунальщики
Автомобилисты
Панды в Московском зоопарке
Курьеры «Яндекс.еды» и «Деливири. Клаб»
Кто украл снег в Москве? (3/8)
А кому снега не хватает?
Кто украл снег в Москве? (4/8)
Как вы думаете, почему в Москве не хочет идти снег?
Фото Мария Ипполитова © РИАМО
Мы слишком много мусорим, что ведет к глобальному потеплению
Чтоб жизнь медом не казалась
Так решил Собянин
Весь снег выпал на севере страны
Кто украл снег в Москве? (5/8)
Что делать, чтобы в Москве пошел снег?
Кто украл снег в Москве? (6/8)
Есть ли у вас новогоднее настроение без снега?
Кто украл снег в Москве? (7/8)
Что будете делать, если в Москве снег так и не выпадет?
Кто украл снег в Москве? (8/8)
Кто все-таки, по-вашему, украл в Москве снег?
Гринч
Наконец-то мы вас нашли! Вы – похититель снега, потому что своим пессимистичным настроением и нелюбовью к Новому году мешаете зиме вступить в свои законные права. Возможно, вы пересмотрели Гринча или переотдыхали в теплых странах и уже перестали ощущать новогоднее чудо, но верите в безумные новости о том, что снег к Новому году в Москве закупают в Швейцарии. До 31 декабря у вас есть еще шанс исправиться и подарить Москве снежное начало года.
Активист
Пластиковые пакеты, сортировка мусора и эко-активизм сделали свое дело и украли ваше новогоднее настроение, как Гринч Рождество. Вы, как и Грета Тунберг, считаете, что во всем, даже в отсутствии снега в Москве, виноваты власти и глобализация. Чтобы вернуть снег в Москву, вы готовы пожаловаться Собянину, Путину и написать письмо в ООН. Но лучшее, что вы можете сделать – это взглянуть на прогноз погоды и поверить, что снег никто не украл, и на Новый год он к нам вернется.
Терпила
Отсутствие снега в Москве вам не нравится, но вы переносите это терпимо, так как в жизни и других проблем хватает, чтобы еще думать над тем, кто украл снег. К тому же ездить без пробок и ходить в кроссовках вам нравится больше. Поэтому вам проще считать, что снег украл Собянин, а радуется от этого дворник Джамшут, которому не нужно теперь выходить на работу. Вас немного беспокоит то, что из-за отсутствия снега в Москве до сих пор не открылся горнолыжный сезон, но менять ситуацию вы не хотите и предпочитаете смотреть в Инстаграме, как падал прошлогодний снег.
Метеоролог
Вы прочитали все новости о погоде и лучше всех знаете, что московскую зиму настигла Исландская депрессия и циклоны, а к концу года над столицей все-таки появятся снеговые тучи. И конечно, вы всем цитируете строки из «Евгения Онегина». Так или иначе, разводить панику и унывать из-за слишком теплого декабря вы не собираетесь, потому что знаете, что в январе, в крайнем случае в феврале, все сами начнут жаловаться на зиму и снег и ждать, чтобы он поскорее растаял.
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