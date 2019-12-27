Кто украл снег в Москве? 8 вопросов | Пройден 51 раз Пройдите тест РИАМО и узнайте, почему в Москве до сих пор нет снега. Начать тест

Кто украл снег в Москве? (1/8) Где вы в последний раз видели снег? Фото Анастасия Осипова © РИАМО По телевизору В «Инстаграме» Ночью во сне Не люблю на него смотреть

Кто украл снег в Москве? (2/8) Кто больше всего радуется отсутствию снега? Фото © сайт мэра Москвы Московские коммунальщики Автомобилисты Панды в Московском зоопарке Курьеры «Яндекс.еды» и «Деливири. Клаб»

Кто украл снег в Москве? (3/8) А кому снега не хватает? Фото © Птицам, которые остались без отпуска Лыжникам и сноубордистам, которые не могут открыть сезон Детям, которые хотят лепить снеговиков Продавцам шуб, которые несут убытки

Кто украл снег в Москве? (4/8) Как вы думаете, почему в Москве не хочет идти снег? Фото Мария Ипполитова © РИАМО Мы слишком много мусорим, что ведет к глобальному потеплению Чтоб жизнь медом не казалась Так решил Собянин Весь снег выпал на севере страны

Кто украл снег в Москве? (5/8) Что делать, чтобы в Москве пошел снег? Фото © Закупать снег в Швейцарии, импортировать из Сибири Смотреть мультфильм «Падал прошлогодний снег» Жаловаться, звать шамана, писать письма Грете Тунберг Ждать – даже у Пушкина «снег выпал только в январе»

Кто украл снег в Москве? (6/8) Есть ли у вас новогоднее настроение без снега? Фото pixabay.com © Я только рад, ненавижу Новый год Съем мандаринку, наряжу елку, и оно придет Люди сами разрушают планету, а потом жалуются на плохое настроение Вообще-то бесснежная зима для Москвы не редкость

Кто украл снег в Москве? (7/8) Что будете делать, если в Москве снег так и не выпадет? Фото © Обрадуюсь Буду ходить в легкой одежде и ездить по Москве без пробок Перестану верить в Деда Мороза Ждать циклона с Атлантики

Кто украл снег в Москве? (8/8) Кто все-таки, по-вашему, украл в Москве снег? Фото © Дональд Трамп, чтобы заработать на импорте снега Грета Тунберг, чтобы не идти в школу и ходить на митинги Московский дворник Джамшут, чтобы отдохнуть в новогодние праздники Сергей Собянин, чтобы решить проблему пробок в столице

Гринч Наконец-то мы вас нашли! Вы – похититель снега, потому что своим пессимистичным настроением и нелюбовью к Новому году мешаете зиме вступить в свои законные права. Возможно, вы пересмотрели Гринча или переотдыхали в теплых странах и уже перестали ощущать новогоднее чудо, но верите в безумные новости о том, что снег к Новому году в Москве закупают в Швейцарии. До 31 декабря у вас есть еще шанс исправиться и подарить Москве снежное начало года. Фото © Поделиться результатом

Активист Пластиковые пакеты, сортировка мусора и эко-активизм сделали свое дело и украли ваше новогоднее настроение, как Гринч Рождество. Вы, как и Грета Тунберг, считаете, что во всем, даже в отсутствии снега в Москве, виноваты власти и глобализация. Чтобы вернуть снег в Москву, вы готовы пожаловаться Собянину, Путину и написать письмо в ООН. Но лучшее, что вы можете сделать – это взглянуть на прогноз погоды и поверить, что снег никто не украл, и на Новый год он к нам вернется. Фото Алехандро Мартинез Велез © РИА Новости Поделиться результатом

Терпила Отсутствие снега в Москве вам не нравится, но вы переносите это терпимо, так как в жизни и других проблем хватает, чтобы еще думать над тем, кто украл снег. К тому же ездить без пробок и ходить в кроссовках вам нравится больше. Поэтому вам проще считать, что снег украл Собянин, а радуется от этого дворник Джамшут, которому не нужно теперь выходить на работу. Вас немного беспокоит то, что из-за отсутствия снега в Москве до сих пор не открылся горнолыжный сезон, но менять ситуацию вы не хотите и предпочитаете смотреть в Инстаграме, как падал прошлогодний снег. Фото © Поделиться результатом

Метеоролог Вы прочитали все новости о погоде и лучше всех знаете, что московскую зиму настигла Исландская депрессия и циклоны, а к концу года над столицей все-таки появятся снеговые тучи. И конечно, вы всем цитируете строки из «Евгения Онегина». Так или иначе, разводить панику и унывать из-за слишком теплого декабря вы не собираетесь, потому что знаете, что в январе, в крайнем случае в феврале, все сами начнут жаловаться на зиму и снег и ждать, чтобы он поскорее растаял. Фото © Поделиться результатом

Следующий вопрос