РИАМО - 27 дек. В Подмосковье и Москве «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы продлили до вечера 28 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Ранее предупреждение действовало до 13 часов 28 декабря. Сейчас «желтый» уровень из-за гололедицы объявлен до 22 часов 28 декабря. Кроме того, действует предупреждение из-за гололеда до 21 часа пятницы.

«Желтый» уровень также объявили на территории Костромской, Ивановской, Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

В Московском регионе 28 декабря будет облачно, местами пройдет небольшой снег, в области ожидается мокрый снег, образуется гололедица. Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, днем — минус 1 – плюс 1 градус.