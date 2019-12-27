РИАМО - 27 дек. Днем в пятницу в трех московских аэропортах отменены и задержаны 75 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в пятницу было задержано 38 прилетов и вылетов.

В аэропорту Внуково задержано восемь рейсов. В Домодедове больше всех задержек – 42 рейса, еще девять прилетов и вылетов отметили. В Шереметьеве задержали 16 рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский не зафиксировали отмен и задержек рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Утром в пятницу в Московском регионе прошел ледяной дождь. Также в Подмосковье и Москве жителей предупредили о гололедице.

По прогнозу синоптиков, днем в пятницу в регионе будет существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье — минус 2 – плюс 3 градуса.