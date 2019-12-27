РИАМО - 27 дек. В Ногинске маршрутка врезалась в мачту уличного освещения, в результате ДТП пострадали два взрослых и ребенок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Маршрутка марки «Газель» по неустановленной причине въехала в фонарный столб. Происшествие случилось в 13:10 на улице Климова.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок», – говорится в сообщении.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются.