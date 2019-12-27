РИАМО - 27 дек. С 1 января 2020 года в Московской области изменится порядок предоставления ежемесячной выплаты на первого ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, будет предоставляться гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не будет превышать 29094 рубля (двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Московской области за второй квартал 2019 года)», – говорится в сообщении.

Также данный доход семьи не должен превышать указанную сумму до достижения ребенком возраста трех лет.

В следующем году федеральная выплата будет производиться в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты – 12 688 рублей.

Жители региона имеют право подать заявление о назначении федеральной выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

«Федеральная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях федеральная осуществляется со дня обращения за ее назначением», – уточняется в материале.

Выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.