РИАМО - 27 дек. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку после выкатывания самолета на грунт в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте прокуратуры.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево, никто не пострадал. В момент инцидента на борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа.

«По предварительным данным, в 7:20 27 декабря 2019 года, воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Москва - Самара, выкатилось с рулежной дорожки на грунт», – говорится в сообщении.

Самолет отстранили от полетов, а пассажиров пообещали отправить резервным бортом.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проверку поручили Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По итогам проверки рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.