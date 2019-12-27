РИАМО - 27 дек. В конце марта следующего года в Москве планируют открыть самый крупный в Европе по пассажиропотоку транспортно-пересадочный узел «Рязанская», сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В конце марта планируем запустить ТПУ «Рязанская», сложно совместить двухпутный и два однопутных тоннеля, надеюсь все получиться», – написал Хуснуллин в своем аккаунте в Twitter.

В часы пик новый ТПУ будет принимать около 90 тысяч пассажиров. Он объединит две ветки метро – Большую кольцевую и Некрасовскую, Московское центральное кольцо, линию Московских центральных диаметров и маршруты автобусов.

Также в составе ТПУ появится ландшафтный парк. В его рамках планируют создать цветник переменной высоты с многолетниками и густым кустарником.