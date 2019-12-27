РИАМО – 27 дек. Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая неделя 2020 года будут двухдневными, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Роструде напомнили, что 30 и 31 декабря являются рабочими днями. Последний день при этом является предпраздничным, а значит, коротким: работу можно будет закончить на час раньше.

«Новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января. Первая рабочая неделя 2020 года, как и последняя, будет двухдневной: отработать предстоит только 9 и 10 января», – говорится в сообщении.

В ряде регионов России было принято решение объявить последний день года выходным днем. Выходной в канун Нового года, к примеру, объявили в Томской, Кировской и Псковской областях, в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и в Крыму.