РИАМО - 27 дек. С начала 2019 года в столице на средства от платных парковок благоустроили свыше 1 тысячи дворов, ежегодно все деньги от парковок распределяются между префектурами и тратятся на проекты благоустройства, одобренные жителями, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Так, в 2019 году на средства от платных парковок в Москве было благоустроено свыше 1 тысячи дворов. В различных районах города были отремонтированы детские и спортивные площадки, места для тихого отдыха и выгула собак, организованы парки, скверы и клумбы, высажены деревья и кустарники, а также отреставрированы дороги и тротуары, обустроены пешеходные переходы и парковочные места», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также улучшили доступность к объектам городской среды для маломобильных граждан.

По словам собеседника агентства, больше всего дворов с начала года благоустроили в Южном административном округе (более 190), в Западном (более 160), в Восточном (более 130).

«Все деньги, потраченные автомобилистами на оплату парковок, возвращаются им же в виде красивых благоустроенных дворов, удобных детских площадок и уютных мест для прогулок и отдыха. При этом деньги поступают даже в те районы, в которых нет платных парковок. Таким образом автомобилисты, проживающие в этих районах, также видят, куда тратятся деньги, которые они тратят на парковки», — добавил представитель пресс-службы АМПП.

Каждый житель может принять участие в выборе объектов для благоустройства. Для этого нужно обратиться к муниципальным депутатам или проголосовать на портале «Активный гражданин». Узнать о запланированных работах и итогах благоустройства можно на сайтах управ районов в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».

Во многих дворах также устанавливают таблички с надписью: «Благоустроено на деньги от платных парковок».