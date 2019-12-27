По мнению специалистов, пить спиртное нужно в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи. Переедание может привести к неприятным последствиям, таким как тяжесть в животе, вздутие, изжога.
«Начинать праздничное застолье нужно с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени. Такое начало ужина будет способствовать хорошему самочувствию на протяжении вечера. Кроме того, рекомендуется есть меньше продуктов с высоким содержанием жира и соли: колбасы, сыры, икры, соленой рыбы», – говорится в материале.
Кроме этого, гражданам рекомендуется меньше курить, сохранять физическую активность и чаще гулять на свежем воздухе.
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе?
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Как в песне «Несчастного случая» – с первого и по тринадцатое
Отдыхаю по несколько раз в год, так что не страдаю
Верните 10 дней праздников, чтобы успеть и отдохнуть, и дела поделать
Да хоть сколько, только 31-е отдайте!
Чем дольше, тем лучше
«Оливье»
Ты – человек традиции, домашний и семейный, так что у тебя все «по классике». Ты – настоящий центр и «база» новогоднего застолья, как салат «Оливье», и уверен, что Новый год нужно встречать дома в кругу семьи. Тебя все любят, поэтому в твоем доме на Новый год собираются все родные и многочисленные друзья. В тебе грамотно сочетаются все необходимые «ингредиенты», поэтому ты никогда не напьешься и обязательно проследишь, чтобы все получили подарки и не спалили новогоднюю елку. Правда, в классический рецепт иногда можно добавить что-то необычное вроде раковых шеек и каперсов, возможно, тогда праздник станет интереснее!
Ты привык «вариться» в своем мире. Не любишь быть в центре внимания, но без тебя все равно не обходится праздничное застолье, ведь ты – неизменный его участник. Без тебя Новый год – как холодец без мяса. Ты не любишь эксперименты и креатив и предпочтешь шумной вечеринке спокойный праздник под новогодние ТВ-шоу в знакомой компании. Правда, пока вокруг говорят тосты, танцуют и играют в шарады, ты можешь незаметно напиться и быстро оказаться лицом в салате.
Ты – яркий, сочный и зажигательный, любишь праздники и тусовки. Ты способен освежить любую, даже самую унылую компанию. Когда ты попадаешь за стол, настроение у всех окружающих моментально становится оранжевым. Это ты без устали развлекаешь всех всю ночь, организуешь поджигание бумажек с желаниями, открываешь шампанское и запускаешь фейерверки, нарядившись в карнавальный костюм.
Ты – неизменный участник новогодних застолий, любишь отдыхать по-русски, громко и шумно. Такая русская экзотика, которая обязательно есть в меню ресторанов русской кухни. С подарками и нарядом ты особо не заморачиваешься, но обязательно после 12 идешь в гости к соседям, как подружки Нади из «Иронии судьбы», а потом – на улицу, гулять под гром фейерверков. Правда, «шуба» - самый неоднозначный салат на новогоднем столе, ведь никогда не знаешь – что там внутри. Главное – грамотно приготовить и соблюсти пропорции. Стоит перебрать с алкоголем – и тогда праздник может закончиться непредсказуемо для всех. Если же все пойдет удачно – ты будешь самым стойким гостем праздника и останешься за столом, даже когда все уже пошли спать.
«Дорого-богато – это про тебя. Ты любишь все самое лучшее, потому что заслужил это упорной работой весь год. Поэтому ты ни за что не будешь портить дорогое шампанское пеплом от бумажек с желаниями и не прожжешь новое платье (костюм) или шубу искрами от настольного салюта и бенгальских огней. Ты предпочтешь посмотреть салют в Москве из окна дорогого ресторана под выступления модных артистов и продолжить праздновать на неспешном афтер-пати. Зато тем, кто окажется в твоем обществе, обеспечены хорошие подарки на Новый год.
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