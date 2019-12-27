РИАМО – 27 дек. Во время новогоднего застолья россиянам для хорошего самочувствия не стоит есть много колбасы и икры, а также злоупотреблять алкоголем, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению специалистов, пить спиртное нужно в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи. Переедание может привести к неприятным последствиям, таким как тяжесть в животе, вздутие, изжога.

«Начинать праздничное застолье нужно с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени. Такое начало ужина будет способствовать хорошему самочувствию на протяжении вечера. Кроме того, рекомендуется есть меньше продуктов с высоким содержанием жира и соли: колбасы, сыры, икры, соленой рыбы», – говорится в материале.

Кроме этого, гражданам рекомендуется меньше курить, сохранять физическую активность и чаще гулять на свежем воздухе.