РИАМО - 27 дек. Днем в пятницу на улицах и магистралях Москвы наблюдаются семибалльные заторы, особенно серьезные пробки отмечаются на дорогах в пределах Третьего транспортного кольца, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В центре столицы отмечаются пробки на набережных и мостах Москвы-реки, Яузы и Водоотводного канала, возле станций метро «Тверская», «Кузнецкий мост», «Арбатская», «Сретенский бульвар», «Новокузнецкая», «Полянка» и другие.

Садовое кольцо пробки практически замкнули, чуть более свободное движение на нем отмечается только около Нового Арбата и парка Горького. Третье Транспортное кольцо чуть менее загружено автомобилями, а на МКАД пробки наблюдаются на северо-востоке, северо-западе, юге и востоке.

В городе прогнозируют ухудшение транспортной ситуации ближе к часу пик. Так, к 15 часам ожидается восемь баллов, а к 18 часам – девять баллов.