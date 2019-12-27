РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 дек. Автомобиль такси столкнулся с Lada Largus в Котельниках, в результате ДТП никто не пострадал, сообщила «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Такси Citroen двигалось по Новоегорьевскому шоссе Котельников со стороны Москвы в сторону Люберец. В результате несоблюдения дистанции такси врезалось во впереди едущий автомобиль Lada Largus. В ДТП никто не пострадал», - сказал собеседник агенства.

Он добавил, что возбуждено дело об административном правонарушении, в результате которого будут установлены причины и условия произошедшего ДТП.

По словам очевидцев, авария произошла в ночь на пятницу. Водитель Lada чудом остался жив, автомобиль получил серьезные повреждения.