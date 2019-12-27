РИАМО - 27 дек. На территории городского округа Мытищи в пятницу закрыли полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) «Каргашино», это четвертый полигон, закрытый в Подмосковье с начала текущего года, и 28-й за все время, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«Принимать коммунальные отходы этот полигон больше не будет, его сегодня окончательно закрыли. «Каргашино» эксплуатировался с 1984 года. На нем осуществлялось размещение отходов I-IV класса опасности, полигон доставлял жителям дискомфорт», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Полигон занимал площадь 12,15 гектара.

С начала текущего года в регионе закрыли четыре крупных полигона: в Коломне – «Воловичи», в Егорьевске – «Егорьевский», полигон ТБО «Непейно» в Дмитровском округе и «Каргашино» в Мытищах. Объем отходов, который возили на данный полигон, перераспределят вводимые комплексы по переработке отходов (КПО). С «Каргашина» и «Непейно» твердые коммунальные отходы регоператор будет вывозить на КПО «Алексинский карьер» в городском округе Клин.

Также с полигона «Воловичи» отходы перераспределятся на КПО «Юг» в Коломенском городском округе. С полигона «Егорьевский» – на новый КПО «Восток».

«Общая площадь закрытых в этом году мусорных полигонов составляет более 60 гектаров. В целом с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье на конец года количество закрытых полигонов ТБО составило 28 из 39 полигонов ТБО», – отметил Хромушин.

По его словам, в регионе осталось 11 полигонов, которые зароют к 2021 году. Два из модернизируют в современные КПО.

Заместитель директора по организации обращения с отходами министерства ЖХК Московской области Владимир Мурашов рассказал, что главная задача на данный момент состоит в том, чтобы захоронение в землю было на минимальном уровне – порядка 5-10%. Тогда все отходы получат вторую жизнь и будут возвращены в народно-хозяйственный оборот.

В Московской области строится новая комплексная инфраструктура обращения с ТКО, всего будет работать 12 новых современных комплексов по переработке отходов. На сегодняшний день строятся четыре завода по термической переработке отходов. Жители региона активно вовлечены в раздельный сбор отходов. Благодаря этому свыше 1 миллиона тонн отсортированных отходов пошло на вторичную переработку.

Около 5 млрд рублей направят на ликвидацию мусорных полигонов в Подмосковье в 2020 году>>